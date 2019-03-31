Зеленский уверенно лидирует, Порошенко второй - экзит-пол «112 Украина» и News One

Всего было опрошено 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках Украины.

За кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 18,6%, лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,9% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного австрийским Институтом социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром «Социальный мониторинг» по заказу телеканалов «112 Украина» и News One.

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В то же время, согласно данным экзит-пола, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко проголосовали 10,3% избирателей, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко отдали свои голоса 7,3%.

Это данные на 18.00. Всего были опрошены 26 тыс. 548 избирателей. Статистическая погрешность составляет не более 2,1%.

Напомним, согласно данным экзит-полла, проведенного ТСН, во второй тур выборов президента Украины выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.