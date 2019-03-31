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Зеленский и Порошенко выходят во второй тур - экзит-пол ТСН

20:00, 31 марта 2019
Выборы 2019
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ТСН проводил собственный екзит-пол / фото УНИАН

Данные экзит-пола ТСН:

  • Владимир Зеленский - 30,1%
  • Петр Порошенко - 18,5%
  • Юлия Тимошенко - 14,0%
  • Юрий Бойко 9,1%
  • Анатолий Гриценко - 7,6%
  • Игорь Смешко 6,6%
  • Олег Ляшко - 5,0%
  • Александр Вилкул - 3,7%
  • Руслан Кошулинский - 1,9%
  • Александр Шевченко - 0,6%

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Экзит-пол ТСН проведен 31.03.2019 исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 20000 респондентов от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Методика: личное интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Методология исследования разрабатывалась по международным стандартам проведения экзит-полов, с учетом многолетнего опыта работников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.

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Теги: #вибори