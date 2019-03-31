Зеленский и Порошенко выходят во второй тур - экзит-пол ТСН
20:00, 31 марта 2019Выборы 2019
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Тимошенко - на третьем месте с отставанием от Порошенко на 4,5 процентов.
ТСН проводил собственный екзит-пол / фото УНИАН
Согласно данным экзит-полла, проведенного ТСН, во второй тур выборов президента Украины выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Данные экзит-пола ТСН:
- Владимир Зеленский - 30,1%
- Петр Порошенко - 18,5%
- Юлия Тимошенко - 14,0%
- Юрий Бойко 9,1%
- Анатолий Гриценко - 7,6%
- Игорь Смешко 6,6%
- Олег Ляшко - 5,0%
- Александр Вилкул - 3,7%
- Руслан Кошулинский - 1,9%
- Александр Шевченко - 0,6%
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Экзит-пол ТСН проведен 31.03.2019 исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 20000 респондентов от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Методика: личное интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.
Методология исследования разрабатывалась по международным стандартам проведения экзит-полов, с учетом многолетнего опыта работников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.
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