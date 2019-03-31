Зеленский и Порошенко выходят во второй тур - экзит-пол ТСН

Тимошенко - на третьем месте с отставанием от Порошенко на 4,5 процентов.

Согласно данным экзит-полла, проведенного ТСН, во второй тур выборов президента Украины выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Данные экзит-пола ТСН:

Владимир Зеленский - 30,1%

Петр Порошенко - 18,5%

Юлия Тимошенко - 14,0%

Юрий Бойко 9,1%

Анатолий Гриценко - 7,6%

Игорь Смешко 6,6%

Олег Ляшко - 5,0%

Александр Вилкул - 3,7%

Руслан Кошулинский - 1,9%

Александр Шевченко - 0,6%

Читайте такжеВыборы президента Украины: онлайн трансляция (обновляется)

Экзит-пол ТСН проведен 31.03.2019 исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 20000 респондентов от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Методика: личное интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Методология исследования разрабатывалась по международным стандартам проведения экзит-полов, с учетом многолетнего опыта работников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.