В МВД говорят, что полиция быстро остудит "горячие головы" в случае беспорядков у здания ЦИК (фото, видео)

По словам Зоряна Шкиряка, там достаточно сил и средств для того, чтобы справиться с любой внештатной ситуацией.

Национальная полиция в случае возникновения правонарушений у стен Центральной избирательной комиссии будет реагировать быстро и жестко, чтобы не допустить попыток повлиять на избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, комментируя вопрос о том, что возле ЦИК появились молодые люди спортивного телосложения.

«В случае выявления каких-либо правонарушений или любых незаконных действий мы очень быстро охладим «горячие головы», которые попытаются каким-то образом повлиять на избирательные процессы», - сказал он.

«Там достаточно сил и средств для того, чтобы справиться с любой внештатной ситуацией», - отметил Шкиряк.

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Также он подчеркнул, что полиция не может задерживать людей только за то, что они находятся у здания ЦИК.

«К счастью, мы живем в демократическом обществе, мы не Россия, мы не можем хватать на улицах людей только потому, что нам что-то кажется. До тех пор, пока люди не совершают противозаконных действий, их право находиться там, где они считают нужным», - отметил советник министра.

Он добавил, что полиция держит ситуацию под контролем и готова к любым вызовам, но Шкиряк надеется, «что до этого не дойдет».

Как сообщал УНИАН, на площади Леси Украинки, возле здания Центризбиркома собралось около сотни молодых людей спортивного телосложения. Молодые люди представились как члены всеукраинской общественной организации "Потон".

По их словам, они будут находиться у здания ЦИК целый день и наблюдать за ходом избирательного процесса.