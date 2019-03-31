Молодых людей под зданием ЦИК в Киеве стало больше (фоторепортаж)

На площади Леси Украинки разместили три палатки без опознавательных знаков, на которых прикрепили таблички с надписью "Приемная народного депутата Украины".

Молодых людей спортивного телосложения под зданием Центральной избирательной комиссии стало больше, ситуация остается спокойной.

Как передает корреспондент УНИАН, количество молодых людей увеличилось вдвое - теперь их более 250.

На площади Леси Украинки разместили три палатки без опознавательных знаков, на которых прикрепили таблички с надписью «Приемная народного депутата Украины».

Молодые люди неохотно общались с прессой, но ответили, что это приемные народных депутатов от ВО «Батькивщина», а сами депутаты «отошли ненадолго».

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Когда журналисты пытались сделать фото молодых людей, те отворачивались, и вели себя агрессивно.

Корреспондентам нескольких информагентств один из парней посоветовал уйти, потому что могут возникнуть проблемы.

Представители общественной организации «Потон» заявили, что молодые люди, которые находятся на площади под ЦИК, пришли для их поддержки.

Ранее среди этих молодых людей также была замечена народный депутат Украины от «Батькивщины» Алена Шкрум, но она уже уехала.

Правоохранители, которые дежурят возле ЦИК, отмечают, что ситуация остается спокойной, никаких столкновений не было.