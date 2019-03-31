В Киеве возле ЦИК появились палатки (видео)

По словам полицейских, никаких серьезных провокаций не было, жалоб от граждан также не поступало, были замечены лишь несколько нетрезвых людей.

В Киеве на площади Леси Украинки возле ЦИК депутаты от "Батькивщины" открыли в нескольких палатках приемные депутатов.

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В частности в палатке находилась нардеп Алена Шкрум, а позже, по ее словам, должны были прийти однопартийцы - Алексей Рябчин и Игорь Луценко, сообщает движение "ЧЕСНО".

Вместе с тем, ребята спортивного телосложения с ОО "Потон" и других организаций говорят, что на общественных началах помогают полиции, акция бессрочная. По их словам, никакой агитации они не проводят, только следят за безопасностью. Некоторые из опрошенных ребят не могли объяснить, почему они собрались на площади под ЦИК.

По словам полицейских, никаких серьезных провокаций не было, жалоб от граждан также не поступало, были замечены лишь несколько нетрезвых людей.



Ранее сообщалось, что на площади Леси Украинки возле здания Центральной избирательной комиссии Украины собрались около сотни молодых людей спортивного телосложения.