В Киеве возле ЦИК собрались около сотни молодых людей спортивного телосложения (фото)

По данным правоохранителей, это представители всеукраинской общественной организации "Потон".

На площади Леси Украинки, возле здания Центральной избирательной комиссии Украины собралось около сотни молодых людей спортивного телосложения.

Как сообщил представитель полиции диалога, молодые люди представились как члены всеукраинской общественной организации "Потон".

По их словам, они будут находиться под зданием ЦИК целый день и наблюдать за ходом избирательного процесса.

Полицейский также отметил, что в настоящее время ситуация спокойная, никаких споров или столкновений не было.

Возле Центризбиркома дежурят несколько десятков правоохранителей, а также «скорая» и пожарные.

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Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.