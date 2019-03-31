В Запорожье во время выборов умерла женщина - СМИ

Пенсионерка не успела проголосовать.

В Запорожье во время выборов президента Украины 2019 умерла пенсионерка.

Об этом со ссылкой на один из избирательных штабов сообщает местный сайт "Zабор".

Женщина должна проголосовать из дома, однако когда к ней пришли представители избирательной комиссии, обнаружили ее уже мертвой. Предварительно, женщина умерла за полчаса до их прихода.

Читайте такжеВ Киеве возле ЦИК собрались около сотни молодых людей спортивного телосложения (фото)

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования на территории Украины открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.