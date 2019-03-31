Российских журналистов не пустили на избирательный участок в Минске

Зато участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

Члены избирательной комиссии в столице Беларуси, Минске, решили не пускать на участок для выборов президента Украины представителей российских СМИ.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что они могли только снимать за забором посольства.

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По данным издания, корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "Рен-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины.

При этом уточняется, что участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

Сообщается, что на территории Беларуси зарегистрировано 12 тысяч украинских избирателей, которые должны быть отнесены к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.

"Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка", - сказал изданию посол Украины в Минске Игорь Кизим.

По данным председателя избирательной комиссии, действующей в Минске при посольстве Украины, Оксаны Врублевской, по состоянию на 12:00 в выборах принял участие 241 избиратель в Беларуси.