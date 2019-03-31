ЦИК решил не возвращать деньги от залога экс-регионалу, который хотел в президенты

Центризбирком решил перечислить эти деньги в госбюджет.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение перечислить в госбюджет средства, внесенные представителями экс-регионала Владимира Олийныка в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания ЦИК. По данным центризбиркома, в комиссию поступили обращения Чернобыльского С.В., Мартыненко А. Ф., Видомого М.М., Олийныка Д.В. относительно возврата денежных средств, внесенных на спецсчет в качестве денежного залога для регистрации Олийныка кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.

Комиссия отказала в удовлетворении обращений в связи с отсутствием правовых оснований, говорится в сообщении.

"1 млн 5 тыс. грн от Видомого М.М., 598 тыс. грн от Мартыненко А.Ф., 598 тыс. грн от Олийныка Д.В. и 299 тыс. грн от Чернобыльского С.В. решено перечислить в госбюджет Украины", - сообщили в ЦИК.

Представитель экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олийныка, который после Революции Достоинства выехал в РФ и основал там "Комитет спасения Украины", подал документы в ЦИК в начале февраля, однако в регистрации Олийныку отказали: комиссия установила, что он лично не подал заявление, не засвидетельствовал его должным образом, залог за Олийныка подали четверо других лиц, что противоречит закону.

Еще одним аргументом стало то, что Олийныка с 2014 года фактически не проживает в Украине. В ЦИК появились сомнения в достоверности документов и того, что их подавал именно Олийнык. Поэтому документы должны были направить в полицию для проверки.