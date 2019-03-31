В день тишины в полицию поступило 159 заявлений о нарушении (инфографика)

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве.

30 марта, в день тишины перед выборами президента Украины, в Национальную полицию Украины поступило 159 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Больше всего нарушений зафиксировано в столице.

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Так, 79 поданных в полицию заявлений связаны с незаконной предвыборной агитацией, два случая – хулиганство, один – угроза физической расправой, 69 относятся к другим фактам. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений, как и те, что поступают на линию "102", так и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальные сети и прочее", - рассказал Яровой.

Первый заместитель главы МВД отметил, что всего по состоянию на 30 марта полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства.

"По данному факту возбуждено 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов", – подчеркнул Яровой.

Отметим, что в день выборов все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечены более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях – 518 правоохранителей.