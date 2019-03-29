Посол США накануне выборов обратилась к кандидатам в президенты Украины

В частности, посол США заявила, что кандидаты не должны пытаться оказывать чрезмерное влияние на ход избирательной кампании, не прибегать к насилию и запугиванию.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала кандидатов в президенты Украины соблюдать демократические принципы участия в избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США сказала во время выступления перед краткосрочными наблюдателями Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

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Она заявила, что «непредвзятое и независимое наблюдение за выборами не только обеспечивает работу электорального процесса, а усиливает общественное доверие в законности результатов, тем самым укрепляя демократические институты».

«Снова и снова, то ли во время Евромайдана, в социологических опросах или за кухонным столом, украинцы неоднократно и однозначно заявляли, что управление должно осуществляться со стороны лидеров, представляющих их интересы, и будет существовать возможность, чтобы эти лидеры были подотчетными», - подчеркнула Йованович.

«Всего через несколько дней миллионы украинцев продолжат то, что становится традицией свободных и справедливых выборов в Украине. Продолжение этой традиции будет означать, что воля украинского народа будет уважаться, кого бы ни избрали», - отметила посол США.

Также она добавила, что в состав членов Центральной избирательной комиссии входят представители различных партий.

По словам Йованович, ЦИК играет «огромную и решающую роль, чтобы продемонстрировать успех украинской демократии при организации выборов, подсчете голосов и в конечном итоге определении победителя».

При этом посол отметила, что «функция наблюдателей от гражданского общества будет состоять в том, чтобы непредвзято обеспечить, чтобы выборы отражали волю украинского народа».

Йованович отметила, что Украину отличает от некоторых соседних стран тот факт, что за несколько дней до голосования в первом туре неизвестно, кто пройдет во второй тур. «Это сила демократии, когда результат заранее не определен. И чтобы эта сила росла, выполняла функцию контроля правительства, каждый должен согласиться уважать процесс и играть по правилам, правилам, свободным от чрезмерного воздействия, насилия или запугивания», - отметила она.

В этой связи посол США подчеркнула, что в стране, которая стремится к интеграции с Европейским Союзом и НАТО, участники избирательной гонки в своих действиях должны соблюдать ключевые евроатлантические ценностей. «Это то, чего ожидает украинский народ, и этого также ожидает международное сообщество», - подчеркнула Йованович.