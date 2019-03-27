Шутки закончились: у Зеленского ответили на призыв Вакарчука «голосовать не по приколу»

Ранее Вакарчук через соцсети обратился к украинцам, призвав их голосовать за президента серьезно и ответственно.

Музыкант Святослав Вакарчук, который призвал украинцев «голосовать не по приколу», должен приглядеться к кандидату Владимиру Зеленскому, чтобы понять – он и его команда настроены более чем серьезно.

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Как сообщает LIGA.net, об этом заявили в команде Зеленского, отвечая на вопрос журналиста.

"Многие считают, что у нас вся компания "по приколу". Когда мы решили участвовать, то понимали, что это ответственный процесс для всех нас и для Владимира Александровича. Назад дороги нет. Здесь все очень серьезно. Шуток уже нет", - отметил Иван Баканов, глава избирательного штаба Зеленского.

Координатор штаба Александр Корниенко считает, что заявления Вакарчука связаны с непониманием сути происходящего вокруг кампании Зеленского.

"Может быть для Святослава с высокой горы, на которой он сидит, кажется, что это выглядит, как прикол, но сегодня можно сказать - шутки закончились", - подчеркнул Корниенко.

Координатор указал, что для волонтеров и экспертов, которые помогают Зеленскому, открыв около 80 офисов по Украине - "это уже давно не по приколу", как и для "пяти миллионов людей, собирающихся голосовать за Зеленского".

Сам Зеленский опубликовал в Facebook ироничный пост с намеком на одного из своих конкурентов, "чтобы не быть по приколу".

Ранее музыкант Святослав Вакарчук через соцсети обратился к украинцам, призвав их проявить политическую ответственность и не голосовать «по приколу».

Музыкант также начал распространять в соцсетях тег #ГолосуюНепоПриколу

Напомним, по данным соцопроса КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг" за 5-14 марта 2019 года, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает всех своих конкурентов во втором туре выборов.

Кандидат побеждает как в паре с Петром Порошенко - 39% против 18%, так и с Юлией Тимошенко - 34% против 21%.