Зеленский побеждает всех во втором туре выборов - свежий опрос

Шоумен Владимир Зеленский побеждает во втором туре и Порошенко, и Тимошенко.

Действующий глава государства Петр Порошенко не сможет выйти победителем во втором туре выборов.

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг" за 5-14 марта 2019 года.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко - 26% против 19%.

В то же время, Владимир Зеленский побеждает как в паре с Петром Порошенко - 39% против 18%, так и с Юлией Тимошенко - 34% против 21%.

Опрос проводился 5-14 марта 2019 года. Всего было опрошено 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

Напомним, по результатам совместного исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг) 5-14 марта 2019 года, лидером президентской гонки остается Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Юлию Тимошенко поддерживают 16,6%. Петр Порошенко - на третьем месте с 16,4% голосов.