За предвыборную агитацию в «день тишины» в соцсетях и на интернет-сайтах ответственности не предусмотрено – МВД

Законом установлена ответственность только за агитацию в «день тишины» и только в интернет-СМИ.

За предвыборную агитацию в «день тишины» в социальных сетях и на интернет-сайтах ответственности не предусмотрено.

Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он напомнил, что в «день тишины» и в день голосования законом запрещается вести агитацию в средствах массовой информации, при помощи наружной рекламы и т,п.

Однако, добавил он, относительно агитации в сети Интернет - ответственность предусмотрена только для интернет-СМИ. В то же время, подчеркнул Варченко, за агитацию в «день тишины» в социальных сетях и на интернет-сайтах, которые де-юре не являются средствами массовой информации, ответственность не предусмотрена.

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«МВД не может официально толковать закон, поэтому мы полагаемся на прямые нормы закона. В частности, 57-я статья закона о выборах президента Украины запрещает в «день тишины» проводить предвыборную агитацию, а 58-я статья говорит, что такой агитацией является обнародование в печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ политической рекламы», - пояснил Варченко.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на отсутствие наказания за агитацию в Интернете и в соцсетях, в МВД не советуют этого делать, поскольку в Украине нет постоянной судебной практики по таким случаям, и неизвестно, как суды будут реагировать на подобную агитацию.

Также Варченко напомнил избирателям, что запрещено фотографировать заполненный бюллетень, делать Селфи в кабинке для голосования.

Как известно, «день тишины» - это последний день перед выборами, в который запрещена агитация.