ПЦУ ввела в храмах молитву о президентских выборах

В православных храмах будут молиться за справедливые выборы президента.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний издал распоряжение "до завершения избирательного процесса во всех храмах возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах Главы Украинского государства, за мир и единство в Украине".

Об этом говорится на официальном сайте ПЦУ.

Там объясняют такое распоряжение, "особой ответственностью, которая во время выборов Президента Украины возлагается на наш народ".

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"Учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание Главы государства благословляется за богослужениями в храмах Поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молитвы произносить", - отметили в Православной церкви Украины.

В тексте самой молитвы упоминается об избрании президента в такой строке: "Еще молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства Украинской и помиловал нас".

Напомним, от 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская кампания. Кандидаты в президенты могли подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершилась 3 февраля. Официально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты.

Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.