В Станице Луганской из 18 тысяч переселенцев заявления на участие в выборах подали только 200

Омбудсмен заявила, что граждане не осведомлены о реализации своего избирательного права в том случае, если постоянно проживают на оккупированной территории.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что в Станице Луганской зарегистрированы 18 тысяч внутренних переселенцев, но для участия в выборах заявления подали только 200 человек.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, во время пребывания в Луганской области она посетила КПВВ "Станица Луганская".

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Денисова рассказала, что, согласно информации людей из очереди на пересечение линии разграничения, "на оккупированных территориях распространяют информацию о прекращении работы КПВВ 30 и 31 марта".

"Скопление людей обусловлено еще и тем, что такой пункт в Луганской области один. Все возмущены таким отношением к себе. Я рассказала, что украинская сторона делает все возможное, чтобы открыть еще один пункт пропуска, КПВВ "Золотое", где есть возможность автомобильного движения", - заявила Денисова.

"Наши пограничники каждый день находятся в готовности к пропуску людей, но со стороны оккупантов работа КПВВ заблокирована", - подчеркнула она.

По словам омбудсмена, также выяснилось, что "граждане не осведомлены по вопросу, как реализовать свое избирательное право, если они живут на временно оккупированной территории".

"По информации Станично-Луганской районной государственной администрации, в Станице Луганской зарегистрированы 18 тысяч ВПЛ, из них живут около тысячи (в городе - УНИАН). Из этой тысячи только 200 человек зарегистрировались, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать на очередных президентских выборах", - заявила Денисова.