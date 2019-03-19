Денисова после жалоб адвоката рассказала об условиях содержания Вышинского в СИЗО

Омбудсмен отметила, что подозреваемого в госизмене руководителя РИА "Новости-Україна" содержат в светлом и чистом помещении, которое имеет централизованное отопление и водоснабжение.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об условиях содержания в СИЗО подозреваемого в государственной измене руководителя РИА "Новости-Україна" Кирилла Вышинского.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"Вчера адвокатом Кирилла Вышинского была распространена информация, что гражданин Украины находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса. Сегодня работником Департамента национального превентивного механизма Секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека был осуществлен мониторинговый визит для проверки условий содержания Вышинского в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", - написала Денисова.

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По ее словам, по результатам проверки выявлено, что в помещении, где содержится Вышинский, достаточно света - оно имеет два окна, комната электрифицированная и чистая, которая имеет централизованное отопление и водоснабжение.

"Питьевой водой, бытовым принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель. Условия содержания соответствуют требованиям законодательства, и жалоб Вышинский на них не предъявлял", - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины рассмотрит жалобу адвокатов на задержание Вышинского.

Коллегия судей рассмотрит кассационную жалобу адвокатов Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского городского суда от 28 мая прошлого года и определение Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства.

Суть дела заключается в том, что в мае следственный судья Херсонского городского суда отказал в открытии производства по жалобе адвокатов Вышинского на его задержание. Апелляционный суд Херсонской области также отказался рассматривать этот вопрос.

Таким образом Кассационный уголовный суд должен определить, были ли законными решения этих двух судов.

*** Задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Он арестован по решению Херсонского городского суда.

10 января 2019 года Вышинскому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве, им предоставлен доступ к материалам дела. С тех пор подозреваемый знакомится с материалами досудебного расследования.

8 февраля Херсонский городской суд продлил до 8 апреля срок содержания Вышинского под стражей.

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении Вышинского для рассмотрения по существу в Подольский районный суд Киева.