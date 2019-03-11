САП расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец
14:27, 11 марта 2019Выборы 2019
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В САП добавили, что подозрение Богомолец еще не объявляли.
Антикоррупционные органы расследуют возможное декларирование недостоверной информации кандидатом в президенты Богомолец / фото УНИАН
Антикоррупционные органы расследуют уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации народным депутатом, кандидатом в президенты Ольгой Богомолец.
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Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
«Это фактовое уголовное производство по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации», - сказала она.
Также в САП добавили, что подозрение Богомолец еще не объявляли.
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