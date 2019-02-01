Богомолец попала в ДТП в Одессе
Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе.
Об этом сообщает сайт города 048.ua.
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По словам очевидцев, на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской в автомобиль Богомолец влетел ВАЗ. Отмечается, что нардеп сидела на пассажирском сидении впереди, и именно в это место врезался автомобиль.
У нее травмировано правое плечо и правая нога, но скорую не вызывали.
Как сообщал УНИАН, в Бердянске местные активисты сорвали выступление кандидата в президенты от "Оппоблока" Александра Вилкула, облив его зеленкой. При этом активисты выкрикивали "Уезжай домой! и Чемодан-вокзал-Россия!".