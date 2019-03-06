ЦИК отменила закупку боксов для бюллетеней

В Центризбиркоме отмечают, что установленные законом временные рамки "не учитывают быстротечности избирательного процесса и ставят под угрозу осуществление закупок до выборов".

В Центральной избирательной комиссии Украины заявляют об отмене тендера на закупку архивных боксов для доставки бюллетеней от участковых избирательных комиссий в окружные избирательные комиссии и угрозе срыва закупки транспортных услуг и канцелярских принадлежностей для ОИК.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, 24 января тендерный комитет Центризбиркома объявил о проведении открытых торгов по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов через систему ProZorro для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых избирательных комиссий в окружные после подсчета голосов.

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Но тендерные предложения, полученные комиссией, содержали неполный комплект документов, поэтому 5 марта их отклонили как не соответствующие условиям тендерной документации, а торги отменили.

"За время, оставшееся до дня голосования, повторные торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов провести уже невозможно. Поэтому, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым. Все субъекты избирательного процесса, а особенно официальные наблюдатели, должны быть готовыми к тому, что председатели и члены УИК будут вынуждены доставлять избирательную документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что предстоящие выборы президента стали первыми, когда комиссии приходится применять Закон "О публичных закупках", а установленные им временные рамки не учитывают быстротечности избирательного процесса.

"Так, из-за ограниченных сроков под угрозой осуществление закупок транспортных услуг и канцелярских принадлежностей окружными избирательными комиссиями", - добавили в Центризбиркоме.