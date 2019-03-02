ЦИК планирует потратить более 166 миллионов гривень на печать избирательных бюллетеней

Печатью бюллетеней будет заниматься Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Центральная избирательная комиссия планирует потратить на печать бюллетеней для президентских выборов более 166 миллионов гривень.

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Об УНИАН стало известно из данных, размещенных на сайте системы государственных закупок ProZorro.

Согласно информации, печатью избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов в президенты будет заниматься Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Полная стоимость услуг составляет 166 миллионов 365 тысяч 472 гривны.

Как сообщал УНИАН, в целом на организацию президентских выборов планируют потратить более 2 миллиардов гривень.

На первый тур выборов запланированы расходы примерно в 1,5 миллиарда гривень, на второй - 848 миллионов гривень.