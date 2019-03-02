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ЦИК планирует потратить более 166 миллионов гривень на печать избирательных бюллетеней

15:52, 02 марта 2019
Выборы 2019
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На печать избирательных бюллетеней планируют потратить более 166 миллионов гривень / фото УНИАН

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Об УНИАН стало известно из данных, размещенных на сайте системы государственных закупок ProZorro.

Согласно информации, печатью избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов в президенты будет заниматься Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Полная стоимость услуг составляет 166 миллионов 365 тысяч 472 гривны.

Как сообщал УНИАН, в целом на организацию президентских выборов планируют потратить более 2 миллиардов гривень.

На первый тур выборов запланированы расходы примерно в 1,5 миллиарда гривень, на второй - 848 миллионов гривень.

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Теги: #выборы#ЦИК