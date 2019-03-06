Утверждены сметы расходов ОИК по выборам президента 180 территориальных избирательных округов

ЦИК также утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 18 территориальных избирательных округов на общую сумму 100 млн 468 тыс. 191 грн.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 180 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения президентских выборов. Читайте такжеВ ЦИК объяснили, зачем заказали 60 миллионов бюллетеней Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Кроме того, во время сегодняшнего заседания Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 18 территориальных избирательных округов на общую сумму 100 млн 468 тыс. 191 грн.

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