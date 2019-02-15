В КИУ заявляют, что треть кандидатов до сих пор не открыли свои избирательные фонды

По информации от ЦИК, из 44 кандидатов банковские счета избирательных фондов открыли только 30 человек.

В Комитете избирателей Украины заявляют, что по состоянию на 14 февраля треть кандидатов в президенты до сих пор не сформировали избирательные фонды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба КИУ.

Согласно информации, полученной от ЦИК, из 44 кандидатов банковские счета избирательных фондов открыли 30 человек. Это Игорь Шевченко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Виталий Куприй, Сергей Каплин, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Ольга Богомолец, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Сергей Тарута, Инна Богословская, Владимир Зеленский, Илья Кива, Игорь Смешко, Геннадий Балашов, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Петр Порошенко, Александр Мороз, Виктор Кривенко, Николай Габер, Роман Бессмертный.

Информация об открытии счетов в ЦИК поступает из банков.

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В КИУ отмечают, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч. 2. ст. 37 Закона "О выборах президента Украины" кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд. Согласно ч. 3 ст. 37 закона кандидатам запрещено проводить агитацию вне их избирательных фондов.

«Избирательный фонд кандидата на пост президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию», - напомнили в Комитете избирателей.

Также отмечается, что кандидат на пост президента открывает один накопительный счет избирательного фонда в учреждении банка Украины в городе Киеве и не более одного текущего счета в учреждении банка в пределах территориального избирательного округа.