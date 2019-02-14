Зеленский увидел в скандале вокруг сериала «Слуга народа-3» страх и панику старых политиков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает борьбу с сериалом «Слуга народа» политическими боями без правил.

Коллектив студии «Квартал 95» и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считают волну борьбы с одним из самых популярных сериалов украинского производства «Слуга народа» политическими боями без правил.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на переписку депутата из БПП о блокировании "Слуги народа-3"

«Ситуация доведена до абсурда. Из открытых источников в средствах массовой информации стало известно, что в «высоких кабинетах» Администрации Президента и других государственных учреждений обсуждают варианты запрета проекта «Слуга народа-3», производство которого еще не завершено и который, соответственно, еще никто не видел. То есть команда проекта работает, мы еще снимаем и монтируем, а люди ломают мозги на тему, как не допустить сериал до зрителя. Такого мощного промоушна нашего сериала мы не ожидали – теперь миллионы зрителей затаили дыхание: запретят «Слугу народа-3» или нет», – отметил исполнитель главной роли в сериале Владимир Зеленский.

«Старые политики почему-то считают, если и "гречка", и "гумор" начинаются на одну и ту же букву, то оба явления имеют единую природу и одинаково служат избирательным манипуляциям. Но на самом деле разница колоссальная. Гречка подкупает желудок, а юмор заставляет работать мозги. Каждый человек сам выбирает, что ему смотреть и какие выводы делать. Это художественное произведение, продолжение популярного сериала, широко известного в Украине и мире, результат творческой работы нашей команды – и моей в частности. Творческая деятельность не запрещена законодательством Украины даже госслужащим, которым я пока что не является», – добавил актер.

«Преследование меня в Одессе на 12 автомобилях с тонированными стеклами, срежиссированный пикет во Львове, официальный запрет предоставления сценической площадки накануне концерта «Вечерний Квартал» в Виннице, а теперь – попытка запретить сериал, который еще не вышел в телевизионный эфир, – все это проявления системного давления со стороны власти», – подчеркнул он.

«Мы считаем все манипуляции вокруг «Слуги народа-3» откровенным примером грязных политических технологий с применением админресурса, которые пытаются реализовать наши оппоненты. Усматриваем в этом грубое нарушение всех демократических норм. Это происходит уже сейчас, хотя до выборов еще полтора месяца. Это какая-то агония системы. И она демонстрирует страх и панику старых политиков. Я считаю, что предвыборные гонки должны быть, как честный спорт, где все игроки в равных условиях, а побеждает тот, кого выбирает народ. Но сейчас наблюдаем «бои без правил», – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) обратился к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Центральной избирательной комиссии с просьбой проверить, можно ли считать сериал «Слуга народа-3» предвыборной агитацией. Кроме этого, в сети появились скриншоты переписки, которая ведется с телефона народного депутата из фракции партии «Блок Петра Порошенко», экс-председателя правления КИУ Александра Черненко с якобы помощником президента. В нем стороны обсуждают, как заблокировать сериал «Слуга народа-3».