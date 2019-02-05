В поисках "порохоботов": как штаб Порошенко вербует агитаторов на выборы и сколько им платят (видео)

Специальным людям платят в зависимости от региона. Суммы колеблются от 500 гривен до 1500 гривень.

У режима Порошенко - агония. Последние рейтинги показывают, что у пока действующего президента, уменьшаются шансы даже не на победу, а на то, чтобы попасть во второй тур выборов.

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Но желание удержать власть настолько сильное, что за неё у Порошенко готовы платить очень большую цену. Пока деньгами. Поэтому развернули по всей стране участки для подкупы избирателей, которым платят от 500 до 1500 гривень за поддержку, как они это называют - команды Порошенко.

Журналисты нашли разветвленную сеть агитаторов блока имени президента и нашли множество интересностей для правоохранительных органов. Людям приходится работать за мизерные деньги, конечно, нелегальные и не обложены налогом. Вместе с тем - рассказывать всем, что они волонтеры.

Недавно наблюдатели сети "Опора" зафиксировали схему по мобилизации избирателей в пользу действующего президента Петра Порошенко. В областях Украины агитаторы ходят по домам и ищут потенциальных избирателей Порошенко.