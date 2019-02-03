Журналист сообщил о преступлении – в приемной киевского депутата от БПП якобы раздают деньги
В Соломенском районе Киева, на ул. Очаковская 3/8, в приёмной депутата Киевсовета от БПП Максима Конобаса происходит раздача денег местным жителям.
Читайте такжеВыборы 2019: куда обращаться в случае угроз и подкупа
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.
«Считайте это заявлением о преступлении. Одним из десятков тысяч, которые сейчас происходят по всей стране», – написал журналист, добавив к посту видео, на котором видна очередь людей возле входа в приемную.
Дубинский напомнил, что глава МВД Арсен Аваков обещал жестко реагировать на подкуп избирателей.
Ранее активисты движения ОПОРА сообщали, что в нарушение закона, еще до официального начала агитационной кампании Петра Порошенко, началось создание сети агитаторов действующего президента.