Журналист сообщил о преступлении – в приемной киевского депутата от БПП якобы раздают деньги

Журналист напомнил, что глава МВД Арсен Аваков обещал жестко реагировать на подкуп избирателей.

В Соломенском районе Киева, на ул. Очаковская 3/8, в приёмной депутата Киевсовета от БПП Максима Конобаса происходит раздача денег местным жителям.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.

«Считайте это заявлением о преступлении. Одним из десятков тысяч, которые сейчас происходят по всей стране», – написал журналист, добавив к посту видео, на котором видна очередь людей возле входа в приемную.

Дубинский напомнил, что глава МВД Арсен Аваков обещал жестко реагировать на подкуп избирателей.

Ранее активисты движения ОПОРА сообщали, что в нарушение закона, еще до официального начала агитационной кампании Петра Порошенко, началось создание сети агитаторов действующего президента.