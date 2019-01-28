Гриценко собирается подавать в суд на ЦИК

Кандидат на пост президента не доволен прошлогодним решением Центризбиркома об условиях предоставления доступа к Государственному реестру избирателей.

Кандидат на пост президента и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко собирается подавать в суд на Центризбирком.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня на полчаса сходил в ЦИК. И сразу поставил штабу задачу готовить судебный иск. К самой ЦИК», - написал он.

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Гриценко отметил, что в соответствии с законодательством, он как кандидат в президенты имеет право на работу с Государственным реестром избирателей.

«ЦИК выдала мне реестр и код/доступ к нему. Но предупредила: на этих выборах, в отличие от предыдущих, я уже не смогу работать с реестром где и когда мне удобно - только в здании ЦИК, в их специальном помещении, за их специальным компьютером, только в рабочие дни и только в рабочие часы 09.00-18.00», - заявил он.

«Я не смогу привлекать к проверке реестра больше никого, даже зарегистрированных той же ЦИК моих доверенных лиц... То есть, я должен прекратить поездки по стране, остановить агитацию и сидеть перед их компьютером...», - добавил кандидат в президенты.

Гриценко напомнил, что соответствующий порядок доступа к Госреестру избирателей ЦИК утвердила 25 октября прошлого года.

«Просмотр электронной копии базы данных Реестра осуществляется представителем фракции, кандидатом в помещении Центральной избирательной комиссии, где размещены автоматизированное рабочее место, оборудованное специализированным программным обеспечением для просмотра копий базы данных реестра», - процитировал он постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года.