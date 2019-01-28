Полиция будет круглосуточно охранять помещения всех окружных и участковых избирательных комиссий

По словам Князева, процесс передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии будет проходить в течение трех дней после 26 марта и будет под усиленным вниманием со стороны полиции.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полиция с 22 марта возьмет под круглосуточную охрану помещения всех окружных и участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Князев сообщил во время летней итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

По его словам, Нацполиция будет стараться минимизировать факты нарушения избирательного законодательства, не допустить нарушений общественного порядка и безопасности в ходе проведения избирательной кампании, в первую очередь на избирательных участках, в штабах кандидатов.

Читайте такжеКиберполиция усиливает меры по противодействию хакерским атакам во время выборов

«Весь избирательный период будет насыщен событиями. До 9 февраля будет продолжаться процедура регистрации кандидатов на пост президента. По состоянию на 26 января заявления в ЦИК подали 38 человек, из которых 20 зарегистрированы кандидатами, а шестерым было отказано», - отметил Князев.

Он добавил, что до 19 февраля завершится процесс образования окружных, а до 12 марта участковых избирательных комиссий.

«Всего в государстве будет создано 198 окружных и почти 30 тысяч участковых избирательных комиссий, помещения которых, начиная с 22 марта, полиция должна взять под круглосуточную охрану», - сказал председатель Нацполиции.

Князев отметил, что процесс передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии будет проходить в течение трех дней после 26 марта и будет под усиленным вниманием со стороны полиции. «Именно нам нужно будет взять бюллетени под охрану», - подчеркнул он.