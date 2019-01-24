Кандидат в президенты Украины опозорился, набрав в Давосе бесплатных шапок (фото, видео)

Игорь Шевченко опубликовал фото с шапками с подписью "Давосские трофеи".

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в Давосе хотел взять несколько бесплатных шапок.

О таком странном поступке он сам написал в Facebook. "Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко чтобы не прибегнул к "шапочным махинациям" ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на это время желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно. Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила", - рассказал он.

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И сразу, по словам кандидата в президенты, он вернулся, чтобы взять еще шапок. Но его остановил охранник.

"Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить. А я бы не был украинцем, если бы не возразил и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "разрешил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку", - добавил Шевченко.

Позже он опубликовал фото с этими шапками с подписью "Давосские трофеи". В комментариях - много слов возмущения из-за таких действий Шевченко. Пользователи пишут, что так он позорит Украину.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко встретились на "украинском завтраке" в Давосе.