Настоящий "баттл" в Давосе: Порошенко сравнил Тимошенко с Мадуро, а она напомнила о коррупции (видео)

Кандидаты в президенты устроили на украинском завтраке настоящий "баттл".

Президент Украины Петр Порошенко и кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко встретились на "украинском завтраке" в Давосе.

Как говорится в сюжете ТСН, Порошенко сравнил Тимошенко с лидером Венесуэлы, а она напомнила ему о невыполненных обещаниях.

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По словам корреспондента, кандидаты в президенты устроили настоящий "баттл". Порошенко пришел под конец мероприятия и отпустил несколько острых шпилек в адрес Тимошенко относительно ее обещания снизить цену на газ вдвое, не называя ее прямо, но по риторике можно было понять, о ком идет речь. Тимошенко в долгу не осталась и ответила.

«Для тех, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированные цены ниже рыночных на определенные товары для людей – это то же самое, что делают Чавес и Мадуро в Каракасе и Венесуэле. Каков текущий уровень жизни этих людей, легко можно увидеть на телевидении, особенно этой ночью, когда миллионы венесуэльцев вышли сказать «нет» Мадуро, сказать «нет» популизму, сказать «нет» безответственным политикам», – сказал Порошенко в своем выступлении.

Тимошенко уже в кулуарах форума ответила: «Я думаю, что ему стоит сравнить себя с Мадуро, потому что он, когда шел на президентские выборы, обещал по тысячи гривень заработной платы нашим солдатам, если они пойдут на контракт, за два часа закончить АТО. Он обещал медицинскую страховку каждому военному, он обещал нулевую терпимость к коррупции, обещал продать свой бизнес. Я думаю, что ему здесь на трибуне надо было не критиковать, а отчитываться о том, что он сделал».

Иностранные гости, наблюдая на "баттлом" кандидатов, имели сдержанное спокойствие и старались не становиться на чью-то сторону. Экс-секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен особо подчеркнул, что он не поддерживал Тимошенко, а его видео на съезде «Батькивщины» было неправильно истолковано, ведь он сделал приветствие относительно реформ в адрес всей Украины, а не отдельного кандидата в президенты.