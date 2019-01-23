Россия постоянно вмешивалась и влияла на украинские выборы с 1994 по 2013 год – политолог

Украина, проведя в 14-15 годах полный цикл выборов - досрочные президентские, парламентские и своевременные местные - разрушила российский миф о киевской хунте, отметил эксперт.

Российская Федерация постоянно вмешивалась и влияла на украинские выборы с 1994 по 2013 год, используя деньги, политтехнологов и информационное влияние.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда во время круглого стола на тему "Вмешательство РФ в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины", передает "Прямой".

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"Россия привыкла вмешиваться в украинские выборы. Начиная с 1994 года практически на каждых общенациональных выборах включительно до 2013 года у нее были едва ли не уникальные возможности это делать. Путем отправки политтехнологов, использования денег, информационного влияния. Выборы 2014 года стали исключением не потому, что Россия не хотела вмешиваться в них. Я думаю, что в 2014 на повестке дня у российского руководства стояла задача гибридного поражения Украины и расчленения Украины. Россия не решилась и не сосредоточилась на том, чтобы повлиять на украинскую ситуацию через выборы", - подчеркнул Магда.

Он добавил, что Украина, проведя в 14-15 годах полный цикл выборов - досрочные президентские, парламентские и своевременные местные - разрушила российский миф о киевской хунте. Его даже россияне не решаются активно повторять.