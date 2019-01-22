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У Лаврова заявили, что РФ будет добиваться допуска своих наблюдателей на выборы в Украине

22:55, 22 января 2019
Выборы 2019
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Россия хочет своих наблюдателей на украинских выборах / фото УНИАН

Россия будет добиваться допуска своих наблюдателей на президентские выборы в Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. 

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает Радио Свобода.

По словам Карасина, "для этого есть международные институты, в том числе БДИПЧ ОБСЕ" – Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое, в частности, организует наблюдательные миссии на выборах в странах-членах ОБСЕ.

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"Существует международное право и международно устоявшаяся практика, по которой наши наблюдатели имеют право участвовать в процедуре наблюдения за украинскими выборами. Из этого и будем исходить", – заявил Карасин.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ направила в российский МИД список возможных участников миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины. Лавров утверждает, что Москва получила приглашение на украинские выборы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь заявил, что Киев не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента. 

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Теги: #Россия#наблюдатели#президентские выборы в Украине