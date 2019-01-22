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Нардеп Корнацкий подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

13:13, 22 января 2019
Выборы 2019
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Корнацкий подал пакет документов к Центральной избирательной комиссии для регистрации \ фото: УНИАН

Народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

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Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 22 января 2019 года, в 11 ч. 07 мин. ЦИК зарегистрировала мои документы участника президентской избирательной кампании. Теперь очередь за решением ЦИК о регистрации меня кандидатом на пост президента Украины. Это должно произойти в течение 5 дней, хотя не исключаю попыток отказать в регистрации", - отметил парламентарий.

Как известно, Корнацкий был избран в Верховную Раду по избирательному округу №132 (Николаевская область).

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Теги: #выборы#кандидат