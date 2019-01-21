Партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского в президенты
14:33, 21 января 2019Выборы 2019
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Соответствующее решение было принято партийцами единогласно.
Однопартийцы Зеленского поддержали его выдвижение в президенты / Facebook - Владимир Зеленский
Партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу Зеленского.
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Отмечается, что съезд проходил в неформальной обстановке, а решение было принято единогласно.
"Кроме того, в рамках съезда, состоялось поздравление нескольких именинников среди присутствующих делегатов. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами", – говорится в сообщении пресс-службы политика и шоумена.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что еще один актер студии "Квартал 95" может пойти в политики.
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