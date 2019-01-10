Сайт Государственного реестра избирателей адаптирован для мобильных устройств

На сайте можно получить информацию об изменении места голосования, включении в реестр украинцев за рубежом, узнать контакты должностных лиц администрирования ГРИ и т.д.

Сайт Государственного реестра избирателей адаптирован для использования с мобильных устройств.

Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, каждый избиратель имеет возможность оперативно обратиться к сайту www.drv.gov.ua и ознакомиться с порядком временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса, а также с механизмом включения в Реестр, изменения персональных данных, осуществления общественного контроля и тому подобное.

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«Пригодится такой доступ к сайту и избирателям, которые проживают или находятся за рубежом. На нём размещен полный перечень зарубежных дипломатических учреждений с адресами и контактными телефонами, обратившись в которые граждане Украины смогут решить вопрос относительно своего включения в Реестр, изменения персональных данных», - говорится в сообщении.

Кроме того, один из разделов позволяет быстро найти адреса и контакты соответствующих должностных лиц всех отделов администрирования и отделов ведения ГРИ.

Отдельный раздел сайта предназначен для политических партий, в частности, в направлении оперативного разъяснения относительно осуществления ими публичного контроля за ведением ГРИ.

«Также все желающие могут получить на сайте ГРИ необходимую информацию об избирательных округах и участках, объединенных территориальных громадах, количестве избирателей в разрезе регионов и т.д.», - добавили в ЦИК.