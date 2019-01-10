Еще 5 общественным организациям разрешили иметь официальных наблюдателей на президентских выборах - ЦИК

По состоянию на 10 января предоставлено разрешение 13 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины.

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще 5 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Читайте такжеУкраина не будет регистрировать на выборах президента российских наблюдателей - Климкин

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК. Так, общественным организациям "Совет по защите законности и правопорядка", "Украинский центр демократического общества", Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА", общественным организациям "Международная лига мира", "Избирательная платформа "Опыт" предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время президентских выборов.

Таким образом, подчеркнули в ЦИК, по состоянию на 10 января предоставлено разрешение 13 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала доверенных лиц двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента в едином общегосударственном избирательном округе: Лаврика А.В. - кандидата Андрея Садового - и Крилач Т.В. - кандидата Виталия Скоцика. Также зарегистрировано доверенное лицо кандидата на пост президента Игоря Шевченко Шевченко П.А. в территориальном избирательном округе № 220.

ЦИК, кроме того, внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.