Еще один нардеп подал документы для регистрации кандидатом в президенты

В течение 5 дней ЦИК должна принять решение о регистрации кандидата.

Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом сам Куприй сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНынешняя власть Украины не готовится к честными выборам, а думает о том, как обманут народ - экс-президент

«Первый шаг на пути к победе сделан. Документы для регистрации кандидатом в Президенты поданы в полном объеме. В течение 5 дней ЦИК должна принять решение о моей регистрации. Потом открываю избирательный фонд, регистрирую представителей в окружных избирательных комиссиях», - указал он.

На парламентских выборах 2014 года Куприй был избран в Раду по 29-му округу в Днепропетровской области. Выдвигался от партии "Блок Петра Порошенко".

В марте 2015 года депутат заявил о выходе из фракции БПП, обосновав это несогласием с политикой президента.

Напомним, 31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента Украины. Избирательная кампания президентских выборов 2019 года продлится 90 дней.