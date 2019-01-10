"Народный рух" выдвинул в президенты нардепа Кривенко
12:59, 10 января 2019Выборы 2019
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Впервые председателем "Народного руха" Кривенко выбрали в 2017 году.
Виктора Кривенко утвердили кандидатом в президенты Украины / фото facebook.com/viktor.kryvenko.1
Партия "Народный рух Украины" выдвинула кандидатом в президенты внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.
Об этом Кривенко сообщил в Facebook.
По его словам, на съезде его избрали председателем партии на следующие 2 года и утвердили кандидатом в президенты. Кривенко начал сбор средств на официальный взнос (2,5 млн гривень).
Впервые председателем "Народного руха" Кривенко выбрали в 2017 году.
Кривенко избрали нардепом в 2014 году от партии "Самопомощь". В 2015 году его исключили из фракции за поддержку закона о децентрализации. В 2016 он стал членом фракции БПП, которую покинул в декабре 2017 года по собственному желанию.
Ранее УНИАН писал, что нардеп Виктор Кривенко заявил об ограблении его квартиры в Киеве. Нардеп не уточнил, что именно пропало из квартиры и когда произошло ограбление.
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