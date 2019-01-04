Выборы президента-2019: шесть кандидатов подали документы в ЦИК
По состоянию на вечер 3 января шесть человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.
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В первый день предвыборной компании, 31 декабря, документы в ЦИК принес бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко.
В этот же день документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш.
Утром 3 января документы в ЦИК принес лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.
Следом за ним это сделал экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.
Глава Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил в Facebook, что также подал документы в ЦИК.
Вечером рассказали в ЦИК, что документы принес также мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.
Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания. Очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября 2019 года.