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Выборы президента-2019: шесть кандидатов подали документы в ЦИК

00:17, 04 января 2019
Выборы 2019
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По состоянию на вечер 3 января шесть человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

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В первый день предвыборной компании, 31 декабря, документы в ЦИК принес бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко.

В этот же день документы в ЦИК подал правозащитник и экономист из Броваров Владимир Ратуш.

Утром 3 января документы в ЦИК принес лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.

Следом за ним это сделал экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко. 

Глава Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил в Facebook, что также подал документы в ЦИК.

Вечером рассказали в ЦИК, что документы принес также мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания. Очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября 2019 года.

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Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019