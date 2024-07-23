Ключевая проблема Трампа - избирательная аудитория среди женщин, и назначение Вэнса точно не поможет республиканцам.

Если демократическая партия выберет Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США, главной темой ее предвыборной программы могут стать права женщин и, в частности, аборты. Об этом пишет Politico.

Журналисты отмечают, что Трамп неоднократно попадал в сексистские скандалы, из-за чего имеет большие проблемы с женским электоратом в США. И назначение Вэнса на должность вице-премьера в случае победы – это логичный шаг от Трампа только в случае его прямой схватки с Байденом, считает издание. Ведь хоть сам Вэнс и происходит из бедной семьи и имеет поддержку среди ключевых штатов – он попадал в еще большее количество сексистских скандалов.

В частности, журналисты напоминают слова Вэнса о том, что женщины, подвергшиеся изнасилованиям – обязаны оставаться в браке ради детей. Кроме того, Вэнс неоднократно заявлял о необходимости запрета абортов или ужесточения политики по этому вопросу.

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Журналисты напоминают, что сейчас в США женщины составляют 51% среди избирательного электората и они обычно значительно активнее участвуют в выборах. Особенно они активны в некоторых ключевых штатах, таких как Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Кроме того, у Трампа могут быть проблемы во Флориде, где он хоть и побеждал во время двух последних выборов, однако разница с Байденом у него была минимальная.

"Сможет ли Харрис развить это преимущество, влить энтузиазм и стимулировать явку, чтобы повторить то, что женщинам-демократам удалось достичь в 2022 году? Если да, то в 2024 году Америка может наконец избрать первую женщину-президента", – заключают журналисты.

Выборы в США: другие важные новости

Ранее действующий президент США Джо объявил, что выходит из президентской гонки. Впоследствии он сообщил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на должность кандидата в президенты от демократической партии.

Журналисты Time считают, что украинскую власть ожидают тяжелые времена в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Однако в Киеве растет уверенность, что со временем он осознает ошибочность своих попыток польстить России.

В то же время по мнению The Atlantic, после смены основного кандидата от демократов в борьбе за кресло президента США Дональд Трамп вдруг оказался в той яме, которую старательно копал для Джо Байдена в течение последних месяцев.

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