У молодого энергичного поколения американских "зумеров" наконец-то появился очевидный фаворит, которого не было, пока соревновались двое стариков.

После смены основного кандидата от демократов в борьбе за кресло президента США Дональд Трамп вдруг оказался в той яме, которую старательно копал для Джо Байдена в течение последних месяцев. Об этом пишет влиятельный общественно-политический журнал The Atlantic.

Львиная часть предвыборной стратегии Трампа заключалась в агрессивных нападках на физическое и умственное здоровье Байдена, который старше его всего на 3,5 года. Однако с появлением другого кандидата от демократов уже сам Трамп оказался в роли старого дедушки, который несет чушь. Как отмечает автор публикации, теперь не Трамп выглядит свежей альтернативой Байдену, а демократический кандидат становится такой альтернативой самому Трампу.

Показательным моментом стал взрыв интернет-мемов о Камале Харрис, как только стало известно о ее возможном участии в выборах в роли основного кандидата от демократов. За несколько часов, прошедших после заявления Байдена, в сети появились миллионы музыкальных миксов и клипов, которые не были организованы ее предвыборным штабом и не были частью какой-либо другой спланированной кампании. Это был просто результат спонтанного творчества случайных людей, которым Харрис нравится или наоборот не нравится.

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"Мы еще не знаем, будет ли Харрис [официально избрана демократическим] кандидатом, а если да, то будет ли она хорошим кандидатом. Но энергия уже переключилась с мужчин, которые пытаются навязать стране свое видение и своей партии, на онлайн-поколение Z, которое может перевернуть сценарий как угодно", - отмечает автор статьи.

Выборы в США 2024: последние новости

Как писал УНИАН, Камала Харрис гарантировала себе выдвижение кандидатом на выборы президента США от Демократической партии. Она заручилась поддержкой достаточного количества представителей партии перед внутрипартийными выборами кандидата.

По данным журналистов, Демократическая партия планирует избрать своего официального кандидата в президенты США не позднее 7 августа. Это произойдет с помощью онлайн-голосования.

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