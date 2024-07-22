В США президент и вице-президент избираются сразу дуэтом, а не по отдельности.

Действующий вице-президент США Камала Харрис является наиболее вероятным кандидатом от демократов, который будет баллотироваться на ноябрьских выборах. Хотя официально ее кандидатуру еще не утвердили, издание Politico уже назвало 9 представителей Демократической партии, один из которых, наверняка и станет ее напарником на выборах в качестве кандидата в вице-президенты.

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Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро

51-летний Шапиро занимает должность губернатора с 2023 года, а до этого он был генеральным прокурором Пенсильвании с 2017 года, комиссаром округа и представителем штата.

Победа на ноябрьских выборах будет зависеть от того, кто победит в семи "шатких штатах". Пенсильвания входит в их число. Если бы Харрис выбрала своим напарником именно Шапиро, это могло бы склонить избирателей этого ключевого штата в ее пользу. Сам Шапиро уже пообещал поддержать Харрис как кандидата и призвал членов Демпартии объединиться вокруг нее.

Сенатор от Аризоны Марк Келли

60-летний Келли занимает должность сенатора с 2020 года, а до этого был астронавтом NASA и боевым пилотом в ВМС. Он женат на бывшей конгрессменке Гэбби Гиффордс и представляет в Конгрессе еще один "шаткий штат", за который разворачивается основная борьба претендентов на президентский пост. Причем сам Келли стал первым сенатором-демократом, избранным от Аризоны аж с 1962 года.

К тому же Аризона - приграничный с Мексикой штат, где тема нелегальной миграции стоит острее, чем где-либо. Заручиться поддержкой здешних избирателей, означает выбить из рук Трампа одну карту из большой антимигрантской партии, которую он разыгрывает на этих выборах.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер

52-летняя Уитмер занимает должность губернатора с 2019 года. До этого она работала в Палате представителей Мичигана и в Сенате Мичигана. Губернаторскую гонку в 2022 году она выиграла повторно, получив на 11 баллов больше, чем республиканский кандидат.

Мичиган тоже относится к "шатким штатам", где избиратели могут отдать победу как республиканскому, так и демократическому кандидату. Победа здесь стала важной ступенькой для победы Байдена на выборах 2020 года.

Губернатор Кентукки Энди Бешир

46-летний Бешир был избран губернатором в 2019 году и переизбрался в ноябре, опередив республиканского кандидата на 5%. Это при том, что вообще Кентукки считается республиканским штатом. Бешир также был избран генеральным прокурором штата в 2015 году.

Бешир происходит из рода политических корифеев Кентукки. Его отец, Стив Бешир, также был демократическим губернатором в этом республиканском штате, выиграв выборы в 2007 и 2011 годах.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер

67-летний Купер занимает должность губернатора Северной Каролины с 2017 года и не может баллотироваться снова из-за ограничения срока полномочий. До этого он 16 лет работал генеральным прокурором штата и работал в Сенате и Палате представителей Северной Каролины.

Конгрессмен Джим Клайберн называл Купера одним из будущих лидеров Демократической партии.

Северная Каролина входит в число "шатких штатов", однако в 2020 году она отдала свои голоса за Трампа, тогда как другие "шаткие штаты" - за Байдена.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

56-летний Ньюсом в свое время был серьезным конкурентом Байдена внутри Демократической партии. Он занимает должность губернатора с 2019 года. До этого он занимал должность мэра Сан-Франциско, а затем вице-губернатора Калифорнии.

Ньюсома часто обсуждают как потенциального кандидата в вице-президенты, но он столкнется с огромным препятствием, будучи напарником Камалы Харрис по одной простой причине: они оба родом из Калифорнии. Согласно 12-й поправке, члены Коллегии выборщиков голосуют за дуэт президента и вице-президента, но один из них "не должен быть жителем одного штата с ними". Поэтому это означает, что если Харрис выберет Ньюсома в качестве напарника, штат Калифорния по закону не сможет проголосовать за этот дуэт. А Калифорния традиционно является именно демократическим штатом, к тому же крупнейшим из всех. Поэтому потеряв Калифорнию, демократы уже точно не смогут выиграть выборы президента.

Ньюсом уже поддержал Харрис.

Губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Притцкер

59-летнего Притцкера считают возможным кандидатом в вице-президенты частично из-за его авторитета в партии и способности самостоятельно финансировать кампанию. Его семья основала гостиничную империю Hyatt. Он находится на втором сроке губернатора, а до этого был активным в демократических кругах по сбору средств.

Притцкер был одним из тех, кто публично нападал на Трампа, эта практика началась во время его первого срока губернатора, когда он пытался заставить бывшего президента действовать быстрее с доставкой средств индивидуальной защиты во время пандемии.

В своем заявлении об отставке Байдена Притцкер не выразил поддержки Харрис, а вместо этого сосредоточился на Трампе, сказав: "Дональд Трамп - 34 раза осужденный преступник, осужденный за совершение сексуального насилия, расист, гомофоб и женоненавистник. Трамп хвастается тем, что лишает женщину права выбора, хочет лишить медицинской помощи десятки миллионов людей, предлагает экономическую политику, которая будет стоить среднему классу тысячи долларов в год, и угрожает основным американским идеалам, которые мы ценим".

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур

45-летний Мур стал первым темнокожим губернатором штата Мэриленд в 2023 году, и многие рассматривают его как возможного кандидата в Белый дом в будущем. Молодой губернатор, которому всего 45 лет, также имеет впечатляющее резюме популярного автора блога в газете New York Times, ветерана боевых действий и бывшего генерального директора фонда Робин Гуда, организации по борьбе с бедностью.

Министр транспорта Пит Буттиджедж

Другой бывший претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии в 2020 году, Пит Буттиджедж, также официально поддержал Харрис. В своем заявлении на X он сказал, что Харрис является "тем человеком, который мог взять факел, победить Дональда Трампа и сменить Джо Байдена на посту президента".

42-летний Буттиджедж, министр транспорта, был известен среди своих сторонников как "мэр Пит" как бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана. Он также является первым открытым геем, утвержденным в президентском кабинете. Буттиджедж также служил в Афганистане.

Предвыборная ситуация в США: последние новости

Как писал УНИАН, вероятный кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис несколько отстает в рейтингах от Дональда Трампа. По данным опросов, республиканец опережает демократку примерно на 2 процентных пункта - 47% против 45%. Эти показатели практически идентичны балансу в паре Трамп-Байден - 46% против 43,5%.

Также мы рассказывали, что бывший президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на должность нового главы Белого дома. По словам Обамы, демократы вместо этого выберут неназванного "выдающегося кандидата".

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