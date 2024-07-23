Украине надо будет продержаться около года, пока Трамп не осознает, что с Путиным каши не сваришь, говорят украинские чиновники.

Украинская власть ожидает тяжелых времен в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Однако в Киеве растет уверенность, что со временем он осознает ошибочность своих попыток умаслить Россию. Об этом пишет Time со ссылкой на конфиденциальные интервью с рядом украинских чиновников.

"Первые восемь-десять месяцев, практически весь 2025 год, будут очень тяжелыми", - сказал неназванный чиновник.

В Киеве ожидают, что Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и будет подталкивать Зеленского принять мирное соглашение, которое будет сильно искажено в пользу России. Как и предыдущие президенты США, Трамп также может попытаться перезагрузить отношения с Владимиром Путиным в начале своего срока.

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"Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - говорит украинский чиновник. Что важнее, добавляет он, Трамп со временем поймет, "что Путину наплевать на Трампа и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества Трампа. Он не захочет быть игрушкой Путина".

Как отмечает автор публикации, среди украинских политических элит такие надежды на второй срок Трампа набирают популярность в последние месяцы. Частично они являются результатом "кипящего разочарования" тем, как президент Байден относился к войне в Украине.

В течение последних двух лет Зеленский и его союзники часто жаловались, что ответ США на российское вторжение был слишком медленным при Байдене, слишком нерешительным и слишком отвлекался на опасения российской эскалации, пишет Time. Все больше украинских чиновников считают, что если Трамп придет к власти и решит в какой-то момент помочь Украине, поддержка США станет более решительной.

Пытаясь склонить на свою сторону Трампа, украинцы также рассчитывают на помощь своих союзников в Европе и военно-промышленного комплекса США, который должен получить огромные прибыли от дальнейшего производства оружия для Украины.

"Они могут объяснить [Трампу], почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в красных (республиканских) штатах. Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", - говорит высокопоставленный чиновник.

В последние месяцы, когда рейтинг Трампа в опросах улучшился, Зеленский и его команда работали над укреплением связей со своими союзниками в Конгрессе и другими близкими к кампании Трампа.

"Мы не можем становиться на чью-то сторону", - говорит второй высокопоставленный украинский чиновник, который непосредственно участвовал в этих усилиях. "Но нам нужно создать больший баланс между ними".

Тем не менее, учитывая неопределенность президентской гонки в США, некоторые из близких соратников Зеленского предпочли бы избегать прямого контакта с обеими кампаниями. Риски встать на сторону неправильного кандидата слишком высоки.

"Никто не знает, что произойдет. Мы просто должны уважать институты и надеяться на лучшее", - сказал украинский чиновник.

Выборы в США 2024: последние новости

Как писал УНИАН, после смены основного кандидата от демократов Дональд Трамп оказался в той яме, которую старательно копал для Джо Байдена в течение последних месяцев. Свою стратегию Трамп построил на агрессивных нападках на физическое и умственное здоровье Байдена. Но после самоустранения Байдена уже сам Трамп оказался в роли старого дедушки, который несет глупости.

Также мы рассказывали, что сейчас в гонке ключевых кандидатов - Дональда Трампа и Камалы Харрис - нет явного лидера. Результаты последних опросов показывают, что в среднем Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис - 47%. Однако все они проводились еще до того, как Байден снялся с выборов.

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