Золотая прохлада: Укрзализныця закупила кондиционеры для вагонов по миллиону за штуку

Но в Укрзализныце уверяет, сравнивать цены систем кондиционирования для пассажирских вагонов с бытовыми кондиционерами некорректно.

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 17 июля по результатам тендера заказала АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на 14,49 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца текущего года производитель должен поставить 15 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха АВК-25 по 966 тыс. грн за штуку.

Моноблочные кондиционеры должны иметь производительность 4 тыс. кубометров в час. Комплект для одного пассажирского вагона включает: один компрессор; вентилятор приточный; вентилятор обдува конденсатора; преобразователь напряжения питания оборудования кондиционера; заслонку наружного воздуха; воздухонагреватель электрический; фильтр воздушный; теплообменные аппараты; приборы автоматики; амортизаторы для крепления к вагону.

Цена сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 17,05 млн грн.

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Как сообщалось, в январе филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" по результатам тендеров заказал у АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн грн по 1,5 млн грн за штуку. Речь шла о кондиционерах АВК-25, но изготовленных по другим чертежам.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которые сейчас есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс. грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть примерно на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в три раза меньше цены для железной дороги.

В пресс-службе "Укрзализныци" ранее отмечали, что сравнивать цены систем кондиционирования для пассажирских вагонов с бытовыми кондиционерами некорректно.

Производитель "Завод "Экватор" принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии "Наш край", а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным допущенным конкурентом компании на нынешнем тендере было ООО "КМГ Трейд" Максима Ковальчука. Оно предлагало кондиционеры КВ-1-28 производства харьковского МК "Энергосбережение", которым владеют МПП "Новая техника" Виктора Барского и ООО "МКЭ" Любови Волокиты.

ООО "Финансово-промышленная компания "Атомстройсервис" с кондиционерами АВК-25 производства того же "Завода Экватор" не допустили к аукциону, поскольку оно не уплатило обеспечение тендерного предложения и не предоставило документ "Данные на товар".

Как сообщал ранее УНИАН, как отмечают журналисты, расценки на топливо с начала года начали падать, но «Укрзализныця» продолжает закупать масла по космическим ценам, еще и на непрозрачных тендерах.

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