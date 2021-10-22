Камеры фиксации нарушений заработали сегодня на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

С 22 октября еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

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Так, приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, с сегодняшнего дня заработали на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Адреса новых камер фотовидеофиксации обнародованы на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Камеры автофиксации:

Камеры автоматической фиксации превышения скорости заработали в Украине с 1 июня 2020 года. В МВД сообщили, что за первый год работы камер в местах их установки количество ДТП снизилось в 8 раз, а смертность на дорогах за четыре месяца текущего года снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

28 сентября 2021 года на автодорогах Украины увеличили количество камер фиксации нарушений ПДД.

К 2024 году в стране планируют установить 1,5 тыс. таких камер в местах повышенной аварийности.

Кроме того, вскоре на дороги Украины выйдут так называемые фантомы - полицейские машины без полицейской маркировки, которые скрытно будут следить в движении за скоростным режимом и штрафовать водителей нарушителей. К 2024 году планируется, что дороги будут патрулировать 550 фантомов.

Автор: Инна Андалицкая