Дорога соединит Львовскую и Донецкую области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" будет построена самая длинная автодорога в стране, которая соединит Стрый во Львовской области и Покровск в Донецкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на слова главы государства, сказанные во время рабочей поездки в Запорожье.

"Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальные будут восстанавливаться в следующем.

По его словам, даже без учета 200 километров на временно оккупированной территории, эта трасса будет самой длинной в Украине.

"Сейчас в Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 километров", - отметил Тимошенко.

Зеленский также сообщил, что в этом году в Украине были построены все 238 километров дорог государственного значения в Запорожской области, которые были запланированы на этот год. В следующем году планируется построить 300 километров дорог.

"И это почти полностью закроет все государственные магистрали в Запорожской области", - сказал глава государства.

В свою очередь Тимошенко добавил, что в следующем году в Украине продолжится строительство мостов в рамках программы "Большая стройка".

"По "Большой стройке" в Запорожской области и в целом по стране сделано много проектов. Состояние выполнения - фактически 95% школ, 93% детских садов, спортивные объекты, местные дороги. Все закончим, как обещали. Есть проекты, которые не успевают завершить до конца года, их в течение одного-двух месяцев закончат", - отметил он.

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец