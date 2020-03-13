Как бюджет крупного города: премьер оценил объемы коррупции в строительстве

На своем сегодняшнем заседании Кабмин ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию и начал реформу градостроительной отрасли.

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил объем коррупции в строительной отрасли страны на уровне бюджета одного из крупных городов страны.

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Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Коррупционный рынок колоссальный. Там цифры впечатляют, если умножать метраж, который вводился в Украине, на количество объектов. Это, наверное, бюджет одного из больших городов Украины", - сказал он.

Премьер отметил, что фактически цену регулирует рынок.

"Там есть определенная рентабельность. Единственное, что мы озвучили, – это уровень коррупции в ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции – УНИАН). Он колебался в пределах 5-10 долларов за метр квадратный в зависимости от сложности объекта и нарушений, которые были при предоставлении документации и введении в эксплуатацию. Вот вам цифры, можете брать метраж и умножать экономию застройщиков и участников рынка", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабмин ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию и начал реформу градостроительной отрасли.