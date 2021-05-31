С 1 июня на территории Винницы тариф на проезд в маршрутных такси составит 10 гривен.

Стоимость проезда в маршрутных такси Винницы, вслед за Львовом, с завтрашнего дня, 1 июня, вырастет до 10 гривен.

Местные власти приняли такое решение в связи с подорожанием всех составляющих тарифа на проезд. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

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"Изменение цены на проезд в первую очередь вызвано подорожанием всех составляющих тарифа. Кроме того, произошло значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантина из-за эпидемии Covid-19. При этом перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения - за пол цены", - заявили представители горсовета.

По их словам, маршрутные перевозчики города уже несколько месяцев поднимают перед городскими властями вопрос касательно пересмотра тарифа на проезд в маршрутках. При этом в феврале они подали ходатайство вместе с расчетами по повышению стоимости проезда до 12 гривен. Сама процедура пересмотра тарифа на проезд в маршрутных такси началась более месяца назад.

"19 марта департамент экономики и инвестиций городского совета подготовил и обнародовал в соответствии с требованиями законодательства проект решения исполкома городского совета, который является регуляторным актом. Винничане имели возможность в течение месяца присоединиться к обсуждению и прислать свои предложения или замечания. Обсуждение регуляторного акта продолжалось до 19 апреля. По истечении срока получения замечаний и предложений, по результатам их рассмотрения, данный проект решения был вынесен на рассмотрение исполнительного комитета городского совета", - сообщили в горсовете.

Таким образом, с 1 июня на территории Винницы тариф на проезд в маршрутных такси составит 10 гривен.

Также власти утвердили тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров в присоединенных к Виннице громадах (маршруты №30А и №30Б) и на ночном маршруте №25Н (который перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00).

В то же время перевозчиков обязали установить аппараты для безналичной оплаты за проезд в городском транспорте.

Подорожание проезда во Львове

21 мая 2021 года исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 7 до 10 грн.

С 27 мая, стоимость проезда в общественном транспорте Львова выросла на 3 грн - до 10 грн.

Стоимость проезда в Киеве

В Киеве стоимость поездки в общественном коммунальном транспорте, как правило, не превышает 8 грн.

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Автор: Елена Коваленко