Стоимость проезда в автобусах составит 10 грн, а в электротранспорте, в зависимости от формы оплаты - 10 грн, 9 грн и 8,5 грн.

Во Львове с сегодняшнего дня, 27 мая, стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 3 грн - до 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что, в соответствии с решениями исполнительного комитета горсовета, стоимость проезда в автобусах составит 10 грн, а в электротранспорте, в зависимости от формы оплаты, - 10 грн, 9 грн и 8,5 грн.

В горсовете добавили, что, согласно расчетам перевозчиков, экономически обоснованная стоимость проезда в автобусах составляет 14,6 грн, в электротранспорте - 12,4 грн.

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«Однако, учитывая возможности жителей, принято компромиссное решение - 10 грн для автобусов, а в электротранспорте билет будет стоить 10 грн, если он приобретен у водителя, 9 грн - если приобретен в пунктах продажи, и 8,5 грн, если куплен через смартфон» , - говорится в сообщении.

По словам начальника управления транспорта Львовского горсовета Ореста Олеськива, тариф на проезд вынуждены были пересматривать из-за роста стоимости горючего, запчастей и заработной платы.

Подорожание проезда в транспорте Львова

21 мая исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 7 до 10 грн.

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Автор: Светлана Макринская