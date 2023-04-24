Аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил об отмене всех отправлений.

Аэропорты Берлина и Гамбурга заявили об отмене рейсов в связи с забастовкой работников службы безопасности и наземных служб.

Как сообщает Reuters, профсоюз Verdi объявил забастовку работников службы безопасности до полуночи понедельника, 24 апреля, с требованием повышения заработной платы.

Аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил об отмене всех отправлений. График некоторых посадок также будет нарушен. Представитель аэропорта сообщил, что было запланировано отправление около 240 рейсов.

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Работники частной компании Aviation Handling Services Hamburg (AHS), которая занимается регистрацией, посадкой и поиском утерянных вещей для ряда авиакомпаний в аэропорту Гамбурга, также объявили суточную забастовку.

По сообщению аэропорта, ни прибытия, ни рейсы, обслуживаемые другими компаниями, не должны были пострадать.

AHS должна была обслужить 84 из 160 рейсов, запланированных на 24 апреля.

Забастовки и отмененные рейсы

27 марта 2023 года в Германии состоялась масштабная забастовка работников транспорта, которую назвали самой большой за последние 30 лет.

Забастовка состоялась по инициативе профсоюза железнодорожного транспорта EVG и профсоюза Verdi. Она длилась сутки и коснулась работы транспорта по всей стране.

В забастовке приняли участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюз призывал увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступал за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.

27 марта 2023 года в Израиле на фоне массовых забастовок в знак протеста против судебной реформы отменены все рейсы из аэропорта Бен-Гурион, являющегося главным аэропортом страны. Забастовки были проведены в знак протеста против судебной реформы и увольнения министра обороны Йоава Галланта после того, как он призвал правительство заморозить законодательство о судебной реформе.

К посадке были допущены только те рейсы, которые на момент начала забастовки уже находились в небе.

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